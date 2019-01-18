東方日報B2：佳源曾冧九成　股仔洗倉恐續有來

細價股再爆洗倉潮！港股周四下午開市之後，多隻細價股突然「插水式」急挫，內房股佳源國際(02768)股價曾瀉近九成，收市仍挫80.62%，連同另外九隻名列十大跌幅榜的細價股，市值單日蒸發373.65億元。有專家指，今年細價股遭洗倉事件或陸續有來。



2016年3月8日上市的佳源國際，周四開市後曾漲2.31%，高見13.3元，儘管未幾已回落，惟跌幅溫和。不過，下午約1時20分，跌勢開始轉急，下午2時11分起更「墮崖式」急瀉，短短約一個小時已跌至全日低位1.4元，收市則報2.52元，下挫10.48元，市值蒸發逾263億元。收市雖仍高過招股價，惟相對去年12月20日盤中歷史高位16.36元，低約84.59%。



除佳源之外，2001年7月上市、主要從事物聯網業務的仁天科技(00885)；2009年12月上市、主要從事材料貿易的弘達金融(01822)；2014年3月上市、同屬內房股的陽光100中國(02608)三隻股份，同遭洗倉。仁天及弘達曾瀉逾83%，收市仍下挫73.33%及68.24%，陽光100中國則曾瀉79.73%，收市仍跌64.59%。



不過，陽光100中國晚上發通告，指營運正常，有意回購股份。



中央結算系統資料顯示，截至本周三為止，建銀國際及華金證券(國際)各持有佳源29.5%及7.95%股份；華融國際證券及海通國際分別持有仁天26.85%及16.99%股權，兩家券商亦各自持有22.67%及41.81%的陽光100中國股份。



對於多隻細價股急挫，香港證監會與香港交易所(00388)發言人均表示不會評論個別公司。



不過，「細價股專家」、宏高證券投資經理梁杰文預期類似事件陸續有來，建議投資者加倍留意所持上市公司的槓桿比率與現金流變化，若帳面損失兩成就要止蝕。



香港投資者學會主席譚紹興亦指，農曆新年前內地例「水緊」，不排除類似細價股遭洗倉事件陸續出現，過年後才告一段落。今年初為內房還債高峰，流動性緊張下，投資者憂慮有違約風險，部分內地私募基金見「水緊」，或出售有利潤股份抵銷虧蝕的投資。



至於整體港股市況，恒生指數周五開市微升51點後，一度倒跌198點，但好友挾高「屠熊」，指數曾漲110點，高見27,012點，可惜滬深股市偏軟，加上細價股遭洗倉，拖累恒指27,000點關得而復失，收市報26,755點，跌146點。國企指數走勢相若，收跌43點，報10,512點，與恒指雙雙結束「兩連升」。



大市總成交977億元，惟沽空額減逾一成至131.58億元，沽空比率13.51%，騰訊(00700)再錄14.74億元沽空，連續十三個交易日居沽空金額榜首位，累積沽空額206.66億元。港股通(滬)及港股通(深)分別淨買入約12.59億元及3.58億元，「北水」除淨買入5.13億元工商銀行(01398)及3.57億元騰訊外，同時趁佳源急瀉而淨買入1.05億元。



展望後市，梁杰文認為，中央透過全面調低存款準備金率等手段刺激經濟已改善市場氣氛，對港股看法較去年底稍為樂觀，預期上半年恒指在25,000至27,000點上落，超越27,000點就是沽貨時機。



另外，訊匯行政總裁沈振盈表示，恒指於27,000至27,200點會有阻力，看好投資者適宜先行「食胡」，直言市場波動仍大，要控制好風險及對沖。



然而，港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，滙豐控股(00005)報64.68元，較港低0.47元；騰訊報331.86元，高0.66元，按比例相當於恒指升22點。

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