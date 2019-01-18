陳鳳珠：振興措施支持股市

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，英國國會否決脫歐草案，由於市場已預期結果，對投資情緒未有太大負面影響。內地多個部門表示會推出措施支持經濟增長，但暫時未有確實政策落地，故大市尚未能向上挑戰27,000點大關。



內地去年12月的新增貸款錄得1.08萬億元(人民幣‧下同)，社會融資規模新增1.59萬億元，均超過市場預期。全年內地新增貸款為16.17萬億元，主要受票據及銀行金融機構貸款推動，而企業及居民中長期貸款則較為遜色，或反映資金尚未落入實體經濟。



另外，財政部表示去年減稅降費約1.3萬億元，今年將會針對小型企業減稅，如調高企業增值稅起徵點；亦會適度增加地方政府債券規模，以支持基建發展。去年內地新增一般債券8,300億元，專項債券為1.35萬億元，估計今年規模將會加大，預期內地的財政赤字佔國內生產總值比例將會提升。



發改委表示將制訂出台支持汽車、家電等產品消費的措施，工信部公布去年汽車產銷分別按年下跌4.2%及2.8%，至2,780.9萬輛及2,808.1萬輛，惟新能源汽車產銷則增加59.9%及61.7%，至127萬輛及125.6萬輛，反映新能源汽車需求增長仍然強勁。



由於市場憂慮今年汽車銷情繼續下滑，因此要留意內地如何支持汽車行業發展，惟預期新能源汽車的需求將會持續上升。



另外，去年12月內地70大中城市新建商品住宅價格指數按年上升9.7%，連續39個月錄得上漲，其中一線城市的樓價增加2.8%，而二三線城市的樓價則分别上升11.3%及10.8%，反映樓市走勢穩定。由於部分城市的樓市政策已開始鬆綁，預期市場對樓市的發展信心有所增加，今年樓價或有機會繼續緩步上升。



人行亦表示將會對減息作動態評估，預期今年除定向降準外，人行或有機會加大力度支持經濟發展，近日人行亦持續作出逆回購操作，以紓緩繳稅高峰期及跨春節的資金流動性緊張。預期內地的政策於春節後或會陸續落地，料大市走勢將受支持。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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