m18講場：財圈利是封「豬」光寶氣

仲有半個月多啲就到農曆己亥年豬年，今年金融界利是封設計落足心機，絕對唔係Hea落公司Logo、生肖公仔或新春四字真言就算。絲絲同大家睇吓邊款最有心思！



外資投行瑞銀嘅利是封明顯花咗好多心思，色彩斑斕兼大玩中國風，共有4款，係唔同種類、成雙成對嘅富貴鳥圖案，好似鴛鴦、仙鶴等。利是封背面仲有祝福語，如「壯志昂昂」、「情意綿綿」、「家樂融融」、「感恩滿滿」等，夠晒意頭。



而同行瑞信今年嘅利是封以簡潔為主，圖案係一隻印有花花圖案嘅金豬仔，右下角則配以「豬事順利」四字詞。



周大福珠寶(01929)今年共有三款利是封，除咗舊年同款，象徵大富大貴嘅紅牡丹圖案嘅周大福集團利是封外，今年新增兩個新成員，包括潮味十足嘅「周大福體驗店」同埋專攻高檔市場嘅「Hearts On Fire」。



領展(00823)嘅利是封向來都係色彩繽紛，共有四款不同顏色及豬仔卡通圖案，配以「豬事吉祥」、「豬運亨通」、「豬玉滿堂」和「豬圓玉潤」等新春賀詞。



星展銀行(香港)利是封上面對金童玉女又出嚟啦，囡囡阿「星」同埋囝囝阿「展」個樣就無咩大變，依然咁可愛，但色調上面就同往年好唔同！原來今年阿「星」同阿「展」係行「自然風」，用咗花花圖案同木紋去襯托，阿「星」用藍色做主色，配上「花開富貴」四個大字，阿「展」背後嘅木紋就襯番金黃色背景，大家都非常Sharp醒。



渣打集團(02888)今年就以紅和黃兩色利是封，配上「如意」和「吉祥」兩組書法大字，相當搶眼。

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