郭家耀：新創建購富通屬利好

資深股評人郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，新創建集團(00659)早前宣布向九鼎投資收購旗下富通保險全部股本，總代價為現金215億元，作價相當於1.4倍帳面值，較近年本港保險業併購的作價為低。今次交易須待新創建和九鼎的股東、相關監管機構的批准才可達成。



富通保險為歷史悠久的香港人壽保險公司，在港擁有逾2,500名合約保險代理人，並與逾230個保險經紀及獨立財務顧問合作。收購的代價將由新創建的內部資源及銀行融資撥付，毋須母公司新世界發展(00017)的財務支持。由於目前新創建的負債水平相當低，而且穩定業務帶來強勁現金流，適度增加槓桿水平將不會影響盈利及派息能力。



富通於2015至2017年的新業務年化保費複合年增長率為36%，遠高於行業水平。2017年底償付能力率為 515%，遠高於監管機構規定。穩健的經營下，預料收購有助提升新創建的收入來源及盈利能力。另一方面，收購可令富通和新世界集團產生協同效應，建設完善的業務生態系統，為客戶提供全面的產品及服務。透過加強富通優質客戶和新世界集團高端客戶的跨平台推廣機會，交叉銷售的空間相當多。



新世界集團系內六萬多名員工，亦順理成章成為富通的服務對象。公司亦可與新世界集團的醫療保健及養生業務組合進行合作，新創建旗下的港怡醫院與富通便有深度合作空間。富通亦可利用新世界集團在大灣區的廣泛資源，為日後可能推出的「保險通」計劃做好準備，促進富通在大灣區對客戶的服務支援，更好面向7,000萬人口的市場，將來更有機會以富通的名義申請內地全國保險牌照的資格。



收購消息公布後，市場反應普遍正面，相信是投資者看好兩者在業務上的互補，值得支持今次收購行動。



資深股評人 郭家耀

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