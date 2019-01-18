袁沛儀：英鎊膠着　氣氛觀望

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場焦點仍然放在英國上，對首相文翠珊的不信任動議遭否決，支持英鎊回穩。不過，後市去向在沒有新的脫歐草案下其實難呈單邊，市場繼續觀望事態發展，料英鎊短線在1.2670至1.3070與區間上落。



此外，市場沒有新焦點。中美貿易緊張關係降溫，全球股市短線回穩，加上市場漸消化聯儲局暫停加息步伐，以及全球經濟增長放緩，料後市各主要貨幣只見窄幅上落。其中歐洲央行下周議息，在通脹面臨下行壓力加上經濟前景未如理想之際，料當局今年加息的預期降溫，歐元中性偏軟，下望1.13。



相比下，其實美國基本面反而較好，料美元表現優於歐元，美匯指數95.5見重要短線支持，後市上望96.6。



避險情緒短線回落，料日圓先見調整，美元兌日圓上試111.40。金價升勢受阻，1,310美元見短線阻力，澳元缺乏推升動力，加上技術上貼近保力加通道頂，料重返去年底低位0.7030。紐元亦然，料下試100天線0.6690。



油市缺乏消息下，紐油受制於55美元，加元回穩，料美元兌加元在100天線1.32與50天線1.3360區間整固。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

