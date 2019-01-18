歐股收市微跌　銀行股承壓

歐股收市微跌。英國富時100指數收報6,834點，跌27點或0.4%；法國CAC指數收報4,794點，跌16點或0.34%；德國DAX指數收報10,918點，跌12點或0.12%。



英聯食品(AB Foods)在聖誕期間的銷售勝預期，股價逆市升近7%。



銀行股有沽壓，法國興業銀行預計去年第四季收入下降約兩成，2018全年下降一成；該行股價全日跌5.66%；法國巴黎銀行亦跌3.85%。



另外，外媒報道，德意志銀行擬就「丹斯克銀行洗錢案」再展開內部調查；同時亦有市場傳聞稱，該行或會與其他歐洲銀行合併；德銀股價收市跌4.09%。

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