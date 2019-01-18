貿易戰或有好消息！傳美國考慮取消對中國商品徵關稅

據《華爾街日報》引述消息，美國財長姆紐欽在一系列戰略會議上，提出取消部分或全部對中國商品徵收關稅的建議，期望在中美緊張的貿易關係上作出讓步。消息指，美財政部目標是促進貿易談判，並贏得中國對長期改革的支持。



不過，報道指，姆紐欽的建議遭到美國貿易代表萊特希澤的反對，萊特希澤認為取消中國商品關稅會被視為軟弱的迹象。



消息續說，目前雙方仍正在辯論最好的方式緩和中美貿易關係，未有最終定案，也未將建議呈交予總統特朗普。



中國國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，就中美經貿問題進行磋商。報道指，萊特希澤一直在中美貿易談判上擔當主導的角色，至於姆紐欽則積極地制定各種戰略方案，包括取消中國商品關稅的可能性。



然而，有關消息很快就被美國政府官員否認。《金融時報》引述特朗普政府高級官員稱，無論是姆紐欽抑或是萊特希澤，都沒有就關稅或與中國談判的其他方面，向任何人提出任何建議。



美國財政部發言人則表示，中美貿易談判仍處於持續進行的過程，尚未接近完成。

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