美股收市：道指升162點　中美貿戰有望緩和

中美緊張貿易關係有緩和迹象，刺激美國股市收市做好。道指收報24,370點，升162點或0.67%；標指收報2,635點，升19點或0.76%；納指收報7,084點，升49點或0.71%。



摩根士丹利季績不及預期，股價全日跌4.41%。另外，摩根大通、美國銀行、花旗集團升幅介乎0.3%至0.4%；高盛則升逾1%。2018年對美國銀行來說仍是標誌性的一年，華爾街五大投行在2018年創下了總計1,115億美元以上的史上最高淨利潤。



市場關注中美貿易形勢的最新進展。外媒引述消息指，美國財長姆紐欽在一系列戰略會議上，提出取消部分或全部對中國商品關稅的建議，以為中美緊張的貿易關係作出讓步。消息指，美財政部目標是促進貿易談判，並贏得中國對長期改革的支持。



不過，報道指，姆紐欽的建設遭到美國貿易代表萊特希澤的反對，萊特希澤認為取消中國商品關稅會被視為軟弱的表現。消息續說，目前雙方仍正在討論最好的方式緩和中美貿易關係，未有最終定案，也未將建議呈交予總統特朗普。



中國國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，就中美經貿問題進行磋商。



另一邊廂，美國政府部分關門進入第27天，續創史上最長紀錄，目前尚無解決迹象，這讓投資者愈來愈擔心其將對美國第一季度經濟增長造成長期影響。



德銀首席國際經濟學家Torsten Slok警告，貿易摩擦加上美國政府的部分停擺，可能足以使美國經濟在今年陷入衰退。

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