中國環保科技疑被挪用資金

中國環保科技(00646)公布，於一項內部審計工作中，發現於2018年首5個月，在未獲得適當授權及支持文件之情況下，合共不少於75.2萬美元(約586.56萬港元)，至少分3次自旗下間接非全資附屬公司Pacific Fertility Institutes(HK) Holdings Company Limited(「PFI HK」)之銀行帳戶，匯至該公司主要股東及PFI HK之唯一董事Leon Li之個人銀行帳戶(「疑屬挪用」)。



公司於2019年1月17日向香港警務處報告疑屬挪用。



公司已本月17日就疑屬挪用召開董事會會議，議決罷免行政總裁徐小陽的職務，並由執行董事調任為非執行董事。至於其公司授權代表一職，將由執董胡玥玥取代。以上變動均即時生效。



另外，公司已成立由主席許中平、謝志偉、朱南文及李軍組成的調查委員會，以調查疑屬挪用及如有必要就公司之內部監控制度作出推薦建議。

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