【市前重點睇】道指收升162點　鎊匯升穿1.3

●美匯指數反覆企96.06，港匯升至7.842，離岸人民幣(CNH)低見6.782，圓匯回落至109.1，歐元企1.139，英鎊一度升穿1.3關，最新企1.298。金價企1,292美元。布油企61.1美元，紐油企52.2美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報24,370點，升162點；標指收報2,635點，升19點；納指收報7,084點，升49點。 https://bit.ly/2RBsBzq



-串流影視平台Netflix公布，於去年第4季，收入按年增逾27%至41.9億美元，低於市場預期的42.1億美元。該公司股價於盤後交易市場跌逾3%，報342.15美元。 https://bit.ly/2RBWQGk



-瑞信籲投資者：股市再升5%就要離場！ https://bit.ly/2FzckVo



-Snapchat母企面臨集體訴訟，涉IPO時隱瞞。 https://bit.ly/2HjZSdD



-摩根士丹利去年第4季度固定收益交易錄得3年來最差業績，債券交易收入下跌30%至5.64億美元，遠低於分析師平均預期的8.23億美元。



●港股ADR指數收報26,942點，升187點。 https://bit.ly/2VV73MJ



●美國10年期國債孳息率升2.86個點子，報2.7504厘。



●美國政府部分關門進入第27天，續創史上最長紀錄。德銀首席國際經濟學家Torsten Slok警告，貿易摩擦加上美國政府的部分停擺，可能足以使美國經濟在今年陷入衰退。



●美上周首次申領失業救濟人數21.3萬，降至5周低。 https://bit.ly/2ASDtyk



●紐約期油收報每桶52.07美元，跌24美仙或0.46%；布蘭特期油收報每桶61.18美元，跌14美仙或0.23%。 https://bit.ly/2Fyd50C



-去年12月石油輸出國組織(OPEC)石油產量創兩年來最大降幅，略超過一半的降幅來自沙特阿拉伯。



●紐約期金收報每安士1,292.3美元，跌1.5美元或0.1%，仍然受制於1,300美元關口。 https://bit.ly/2Mfp7wD



●英國富時100指數收報6,834點，跌27點；法國CAC指數收報4,794點，跌16點；德國DAX指數收報10,918點，跌12點。 https://bit.ly/2RTyrvg



●歐盟稱非常嚴肅地對待英國無協議脫歐可能性，不會存任何僥倖心理。



●傳英國官方認為華為未能改進其設備和軟件，使英國國家安全面臨危險。英國的華為網絡安全評估中心監督委員會料於第1季度公布相關報告。



●中國國務院副總理劉鶴將於1月30至31日訪美，就中美經貿問題進行磋商。



-傳美國財長提出取消部分或全部對中國商品關稅的建議。美國政府官員其後否認有關消息。 https://bit.ly/2CuR7rk



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：佳源曾冧九成 股仔洗倉恐續有來

https://bit.ly/2ATlpEj



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

