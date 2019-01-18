歐盟已將延長第50條提到「官方層面」　鎊匯升穿1.3關

英國脫歐最新進展：特里莎·梅據悉承諾親脫歐派自己不會「投降」



歐盟委員會發言人表示，現在「無協議脫歐」的可能性愈來愈大，歐盟已做了一套詳細的、從航空、數據共享到衍生品清算等不一而足的「基本和緊急」應對計劃。歐盟不對任何有關可能延長「第50條款」的猜測置評。



英國首相文翠珊同時亦強化「無協議脫歐」風險，下令軍方預備役進入待命狀態，以減輕英國脫歐 可能對英國公民的福利、健康和安全以及英國經濟穩定造成的影響 。



但首相發言人周四則透露，歐盟已將延長「里斯本條約」第50條事宜，提高到「官方層面」，英國回應是「政府的立場是不想延長第50條款」。



鎊匯隔夜升穿1.3關，亞洲市企1.298水平。



工黨領袖郝爾彬仍抵制磋商。文翠珊已取消出席下周達沃斯世界經濟論壇行程，按進度她將於1月21日呈交備選方案，下議院將在1月29日進行投票表決。







－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

