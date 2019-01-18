亞洲股市：日股升逾百點　地產股升1.5%

美股收升；亞洲股市向好，日本日經225指數早段升146點或0.71%，報20,548點。



板塊方面，地產股升1.5%，醫療保健股升逾1%，金融股升0.6%。個股方面，三井造船漲3%，東京威力科創及安川電機均升超過2%。



日產汽車升0.8%。報稱其裁減美國密西西比工廠700名工人。



靜岡銀行升0.5%；瑞銀將其評級由「沽出」，調升至「中性」。



日立製作所削減全年淨收入預測75%。股價靠穩，升0.1%。



南韓首爾綜合指數升8點或0.41%，報2,115點。三和電機飆9%，日進鑽石揚升4.5%，三星電子升0.3%。



澳洲悉尼普通股指數升32點或0.55%，報5,942點。板塊方面，原材料股升0.6%，金融股升0.5%。個股中，澳洲礦業抽升近7%，Senex Energy升逾5%。

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