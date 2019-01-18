這個論壇很冷清　特朗普及文翠珊齊缺席下周達沃斯

1月22日至25日，瑞士達沃斯將舉行一年一度的達沃斯世界經濟論壇。然而，美國總統特朗普及英國首相文翠珊將齊齊缺席。



白宮發言人稱，考慮到800,000美國人未收到薪酬，以及確保必要時總統工作團隊能夠提供協助，總統已取消其代表團前往達沃斯世界經濟論壇。



文翠珊發言人表示，首相已取消出席論壇年會行程，留在國內專注處理脫歐事務。



2019年世界經濟論壇的主題是「全球化4.0：打造第4次工業革命時代的全球結構」。此外，論壇上並將討論如「英國脫歐」和歐盟經濟環境的變化等問題。



而世界經濟論壇召開前夕發布的2019年全球風險報告，歸納今年發生可能性最高的十大風險，排名前三大的風險分別是極端氣候、應對環境變化措施及自然災害。



雖然目前全球宏觀經濟環境不樂觀，市場擔憂年內全球經濟增速下降，但論壇僅將「某主要經濟體資產泡沫」這一個經濟因素列入可能發生的風險之中。







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