港股二萬七打攻防　中港地產股齊漲　半導體熱炒

恒生指數上衝至27,100點水平後回至二萬七關爭持，最新升208點或0.78%，報26,964點；國企指數升79點或0.76%，報10,591點。主板成交暫錄逾356億港元。



重磅股升勢維持，騰訊、友邦升約1%；中移、滙控漲0.3至0.4%；建行升0.7%。



內房炒上，萬科企業漲逾3%；碧桂園升逾2%；華潤置地升逾1%；龍光地產、富力地產、珠光控股等升1至3%。



長實集團、新鴻基地產、信和置業、新世界發展、恒隆地產升1至2%。



吉利汽車升逾2%；華晨中國、北京汽車升幅約1%。



新華保險升逾2%；國壽、平保升約1%。內銀股，交行、工行升0.7%；中行無起跌。



半導體股做好，ASM太平洋抽升逾7%；華虹半導體、光麗科技、中國軟實力、中芯國際漲2至5%。



【10:01】恒指重上二萬七 內銀內險齊漲 藥股又炒上

恒生指數開市不久迅速重上二萬七關，一度漲逾350點，高見27,110點；國企指數最新升121點或1.16%，報10,633點。主板成交暫錄逾160億港元。



五大重磅股全線上揚，騰訊升1.7%；友邦漲1.4%；滙控、中移升0.3至0.4%；建行升逾1%。



內險呈強，國壽升逾2%；平保漲1.3%。中行、工行、交行、農行等內銀升幅均約1%。



醫藥股續炒上，中國生物製藥大升逾6%，為表現最佳藍籌；石藥集團漲近4%；山東新華製藥、平安好醫生、麗珠醫藥升1至2%。



【09:20】恒指上攻二萬七 「洗倉股」大反彈

美股收市做好，港股開市向上。恒生指數高開237點或0.89%，報26,993點；國企指數高開89點或0.85%，報10,601點。



重磅股，騰訊高開1.1%；友邦高開0.5%；建行高開1.2%；滙控高開0.5%；中移無升跌。



中資金融股上揚，中行、工行、交行高開0.3至0.9%；平保高開1%；國壽高開1.9%。



多隻昨日遭洗倉的股份大幅反彈，佳源國際高開近31%；仁天科技高開31%；弘達金融高開11%；陽光100中國高開39%。



碧桂園高開2.9%，為表現最佳藍籌；中國生物科技高開2.4%。



小米高開2.3%；公司斥近6,000萬元回購614萬股B股，屬上市以來首度。



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