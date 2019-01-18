「洗倉股」大反彈　佳源一度飆94%！

昨日(周四)爆洗倉潮的細價股大反彈，佳源國際(02768)高開近31%後升幅擴大至逾94%，高見4.9港元，最新升78.9%，報4.51元，成交額逾2億元，市值回升至逾113億元。



仁天科技(00885)、弘達金融(01822)、陽光100中國(02608)大幅高開11至39%後，升幅亦一度擴大至37至50%，最新升幅均逾兩成。



佳源為內房股，在2016年3月8日上市，股價昨日午後「墮崖式」急瀉，僅約1個小時瀉近九成，跌至全日低位1.4元，單日市值蒸發逾263億元。



主要從事物聯網業務的仁天科技、主攻材料貿易的弘達金融、以及內房股陽光100中國同遭洗倉。仁天及弘達曾瀉逾83%；陽光100中國則曾瀉79.7%。



連同另外9隻名列十大跌幅榜的細價股，昨日市值單日蒸發高達373.65億元。



「細價股專家」、宏高證券投資經理梁杰文預期，類似事件陸續有來，建議投資者加倍留意所持上市公司的槓桿比率與現金流變化，若帳面損失兩成就要止蝕。



香港投資者學會主席譚紹興指，農曆新年前內地例「水緊」，不排除類似細價股遭洗倉事件陸續出現，過年後才告一段落。今年初為內房還債高峰，流動性緊張下，投資者憂慮有違約風險，部分內地私募基金見「水緊」，或出售有利潤股份抵銷虧蝕的投資。



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