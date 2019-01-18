法興發盈警　傳擬關閉自營交易部門及大削獎金

繼法國巴黎銀行決定關閉其自營交易業務後，外電引述消息報道，其競爭對手、法國第3大銀行法國興業亦考慮關閉資產值47億美元的自營交易部門Descartes。



據悉，由於監管趨嚴，銀行自營交易成本增加，面對市場大幅波動，使法興管理層懷疑是否仍值得於該業務投入資源。



法興自營交易部門於巴黎及倫敦設有辦公室，2015至2017年的累計利潤不足100萬歐元。管理層目前已撤回該業務的部分營運。



消息指該行已在2018年底關閉其在香港的辦事處。



此外，法興就去年第4季及全年業績發盈警，料第4季交易業務收入(全球市場和投資者服務分支)或挫20%，來自市場部門的年度收入按年跌近1成。



在收入情況下滑的情況下，有報道指該行考慮連續第2年大減交易員獎金，減幅或為1/4。



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