【即市分析】中資航空股可重新起飛？

近期人民幣回穩，國際油價則仍然偏弱，受惠此兩大因素的中資航空股有勢再起飛，中國國航(00753)、東航(00670)以及南航(01055)近日齊齊由低位回升，現升1至2%不等。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



中美貿易關係趨向正面發展，加上美國加息周期或近尾聲，令美元受壓，人民幣走勢得以喘穩回升，有利外幣負債佔比較重的航空股。



另外，國際油價好壞消息參半，石油輸出國家組織(OPEC)與其他產油國上月決定減產以穩定原油市場，惟美國成品油庫存與原油產量創下紀錄，抑制油價彈勢。市場普遍預期油價今年難再重拾去年強勢，有助航空企業降低營運成本。



滙豐證券發表報告亦認為，中資航空股正面因素多過負面，故將國航及東航評級由「減持」上調至「買入」，目標價分別大幅上調55%及45%，至8.7元及5.4元。而南航評級亦由「減持」調高至「持有」，目標價由3.6元升至5.7元。



投行瑞信日前份報告亦指，內地航空股今年的收益率會繼續有改善，股本回報率亦會因載客率穩定而有更好表現，依次選項為東航、國航及南航，各予其「跑贏大市」評級，目標價分別睇7.6元、10.5元及7.6元。



三大內地航空股估值仍處低位，現價往績市盈率僅7至11倍不等。走勢上，國航、南航及東航近月跌至低位後喘穩回升，並已收復多條平均線，惟現價仍受制於去年初所延伸之大型下降軌阻力，有意追勢可待進一步突破再上「機」，同時亦應留意人民幣及油價走勢，會否對航空股的反彈勢頭構成壓力。

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