A股快報：鈀金續創新高　貴研鉑業漲4%

貴金屬鈀金續創歷史新高，內地鈀金相關股份普遍做好，貴研鉑業(600459.SH)漲4%，西部材料(002149.SZ)升3%，株冶集團(600961.SH)升近2%，怡亞通(002183.SZ)跌0.4%。



鈀金每安士突破1,400美元，一度高見1,439.29美元，價格已高出金價逾100美元。技術分析上，鈀金RSI已超過70，並漲至約82「超買區」。



支持者認為鈀金升勢將延續，Metals Focus指鈀金將連續第8年處於供應短缺狀態。



摩根大通報告建議1,357美元水平買入鈀金，將下一個上行目標定在1,587美元。



荷蘭銀行高級分析師Georgette Boele則指，鈀金供應並不緊張，且指出，其主要用於汽車行業催化轉換器，而世界各地的汽車銷售都在下跌。



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