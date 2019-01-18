任正非︰5G發展需要漫長時間　人工智能可能是泡沫

華為創始人任正非接受媒體採訪時表示，2019年對華為來說，是業務最困難的一年；今年收入目標為​​1,250億美元，增速將低於20%。他又指，5G發展需要漫長時間；人工智能有可能是泡沫。



就華為目前面對的困境，任正非指十多年前就已預計到，所以不是在沒有準備的情況下應對這個局面。這些困難對公司會有影響，但不會出現重大問題。



對於華為和中興頻遭阻擊，他表示，公司在美國幾場大官司都獲得良好結果，現在公司87,805項專利中，其中有11,152項核心專利是美國授權；公司已和很多西方公司達成專利交叉許可。



提到5G技術競爭，任正非再次表示要冷靜看待︰少數地方拒絕華為、不能代表在大多數地方被拒絕。他又指，5G被很多人誇大作公司的成就，但現時社會對5G還沒有很迫切的需要。日本和南韓還是4G，人們現在的需要就是寬帶，而5G的主要內容不是寬帶。5G有非常多的內涵，發展一定是緩慢的。



他估計，5G接下來還要進入毫米波，毫米波就是只要你多加一倍的錢，帶寬可以加100倍，相當於1秒鐘可以下載幾十部高清視頻，這個已經在實驗室實現。5G現在暫時還沒有充分發揮出用處。



過去10年，華為在研發上累計投入近4,000億人民幣。按照歐盟委員會《2018年歐盟工業研發投資排名》，華為研發投入113.34億歐元排在第五。未來的創新重點，華為主要是投在主航道上的基礎研究、人工智能部分的基礎研究和應用研究。



談到人工智能，任正非認為有可能是泡沫，真正的機器人出來後，90%的機器人公司就困難了。但他說不要害怕這個泡沫破滅。如果不是採用人工智能的方法提升生產效率，公司就不可能實現低成本，不可能獲得高利潤，也不可能加大對未來的戰略投入。



華為已步入千億美元營收的新里程，他指，這一年的一個重大舉措是向人工智能方向進行升級，而不論5G還是人工智能，中國都將是最大市場，只是在人工智能時代，從人工框架到算力到算法，能否奪回話語權還是一個未知數。



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