A股快報︰新基建概念橫空出世　風範今年累漲85%

中國經濟下行壓力加大，基建投資再度成為保增長的重要手段。分析指出，有別於以往大規模公路、鐵路建設和棚戶區改造等房地產開發，新一輪基建投資是向科技含量更高的基礎建設傾斜，A股市場「新基建的概念已經橫空出世」。



今年迄今，滬綜指成分股中漲幅前十名股票，有4隻均屬於特高壓和5G概念。風範電力股份(601700.SH)累漲85%；東方通信(600776.SH)、貝通信(603220.SH)、漢纜股份(002498.SZ)均累漲逾4成。



自12月份以來，發改委密集批准的基建項目更側重5G和物聯網等領域的新型基礎設施，同時加大特高壓輸電、城市軌道交通、城際鐵路、市政基礎設施等投資，補齊農村和城市公共服務領域的短板。



彭博整理數據顯示，新增項目投資額將近9,600億元人民幣。15日開始，發改委還批復了一批機場建設項目，總投資額逾1,000億元人民幣。



招商證券張夏認為，伴隨經濟下行壓力加大，以及地方政府債務約束，大規模基建刺激的可能性不高，除了特高壓，通過軌道交通進行基建補短板是為數不多路徑之一。



中金公司分析師報告預計2019和2020年全國總計新增地鐵線路分別達999公里和1,393公里，按年分別增長1%和39%。預計未來2年中國城軌車輛交付數保持雙位數增長。







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