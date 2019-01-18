【M18推薦】兩大藍籌醫藥股有勢突破

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：大市氣氛改善，早前調整已多的醫藥股今早(18日)繼續反彈，中國生物製藥(01177)現升6.8%報6.43元，石藥集團(01093)亦漲近4%報13.12元，兩股較月初低位已分別累升約41%及32%，股價彈力十足。



內地去年中爆出假疫苗事件，中央有意嚴厲整頓醫藥市場。內媒報道指，國務院已印發藥品集中採購和使用試點方案，選擇在11個城市開展試點工作。



中金就此發表報告認為，內地製藥行業最嚴厲政策已過，中長期依然看好內地醫藥板塊。該行又指，當前的政策變革有利市場集中化提升，龍頭標的仍是最佳選擇。中資醫藥H股建議關注中生製藥、石藥及三生製藥(01530) 。



事實上，內地藥品集中採購新規或令中標價大幅下調，但市場普遍認為此舉有助行業汰弱留強，加上去年股價跌勢已一定反映相關負面因素，板塊有望重拾強勢。中生製藥、石藥近月由低位回升，由於短線累升已多，加上現價剛好升至下降軌頂部阻力，不妨待一步破位再作跟進。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

