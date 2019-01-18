【瑞通推介】恒指挑戰年初高位　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：有報道傳美國政府官員正研究取消向中國進口貨加徵關稅，美國財政部其後否認有關消息。道指隔晚收報24,370點，升162點或0.67%。



恒指周四(17日)未能企穩27,000點關，收報26,755點，跌146點或0.54%。周五(18日)早段再度升穿27,000點關，曾升逾300點，曾創年內高位，下方支持留意10天和100天線約26,378點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出近3,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,600萬元，反映投資者對後市看法較淡。



有券商發表報告指，隨着內地政府放鬆房地產政策，料內房股今年可望跑贏大市。然而，有內房股被主要股東大手減持，加上有較小型的內房股周四突然斬倉式急瀉，拖累板塊受壓。中國海外發展周四跌3.2%，險守10天線和27元，4連升告終，但暫仍守到短期上升軌。周五早段股份回升逾1%，重上27.5元水平，上方阻力為近日高位28.3元，支持下移至參考20天線(26.75元)。周四有逾20萬元淨流入其好倉，5日累計淨流出逾20萬元。



人民銀行早前公布，去年12月新增人民幣貸款1.08萬億元人民幣，遠高於市場預期。今年首次降準亦已在周二(15日)正式實施，有分析預期內地今年將再降準2至3次，並確保新增流動性流向民企及中小企業。工商銀行周四錄得港股通淨買入約5.1億元，為全日淨流入最多的個股，惟股價跟隨大市略回，未能企穩5.7元，結束兩日升勢。該股周五早段守穩10天線(5.64元)，並重返5.7元之上，周四有逾110萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入近500萬元。



被券商下調評級至「減持」的比亞迪，周四急挫6%，險守43元，已回至去年9月低位水平。股份周五早段回穩，升幅約1%，一度升穿44元，約46.5元的10天線為反彈阻力。消息方面，集團擬在長沙建電動卡車全球總部，加快推進相關發展。另一邊廂，市場依然關注未來新能源汽車補貼的削減，對集團盈利影響有多大。周四有逾30萬元淨流入其好倉，另同日有逾60萬元淨流出其淡倉。



市場預期內地將推出更多政策刺激經濟。此外，A股在今年6月正式納入富時羅素全球指數，富時羅素預料今年內將有至少100億美元被動資金流入A股市場。南方A50本月初由52周低位11.2元起步，截至周四累升7.5%。周四該股隨市況調整近1%，以全日低位12.04元收市，周五早段即見回升逾1%，重返50天線(12.12元)樓上，創1個月高。逾50萬元於周四淨流入其好倉，5日累計則淨流出逾90萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.4倍。輕微價外、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿17.3倍。



騰訊貼價、中短期購證(16457)，行使價348元，2019年6月到期，實際槓桿6.4倍。輕微價外、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿9倍。



中海貼價、中短期購證(27918)，行使價29元，2019年6月到期，實際槓桿6.3倍。



工行貼價、中年期購證(15639)，行使價5.8元，2019年7月到期，實際槓桿7.1倍。輕微價外、中短期沽證(18421)，行使價5.24元，2019年5月到期，實際槓桿7.9倍。



農行輕微價外、中年期購證(15642)，行使價：3.8元，2019年7月到期，實際槓桿8.6倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(17783)，行使價48.9元，2019年5月到期，實際槓桿5.1倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(14461)，行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿11.6倍。



小米價外、中短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿5.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率33.8倍。N類熊證(66213)，收回價及行使價27,500點，槓桿比率51.1倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率15.2倍。熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率17.6倍。



工行牛證(57937)，收回價5.16元，槓桿比率9.6倍。熊證(57940)，收回價6.08元，槓桿比率8.4倍。



友邦牛證(61919)，收回價62.41元，槓桿比率7.7倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率15.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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