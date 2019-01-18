人民幣Hibor：隔夜息回升至2.3厘 CNH低見6.79
2019年01月18日 11:29
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.37厘，1星期至2星期拆息為2.7至2.91厘，1至12個月拆息報3.04至3.63厘。
18/1/2019
隔夜 2.37717厘
1星期 2.70331厘
2星期 2.91133厘
1個月 3.04600厘
2個月 3.17933厘
3個月 3.31633厘
6個月 3.45100厘
12個月 3.63400厘
17/1/2019
隔夜 2.11433厘
1星期 2.57500厘
2星期 2.88867厘
1個月 3.02850厘
2個月 3.14500厘
3個月 3.30033厘
6個月 3.44700厘
12個月 3.63100厘
人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7729，回落至6.7918，最新報6.7846；在岸人民幣(CNY)則由6.7715，回至6.7828，最新報6.7773。
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