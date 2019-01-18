人民幣Hibor：隔夜息回升至2.3厘　CNH低見6.79

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.37厘，1星期至2星期拆息為2.7至2.91厘，1至12個月拆息報3.04至3.63厘。



18/1/2019

隔夜 2.37717厘

1星期 2.70331厘

2星期 2.91133厘

1個月 3.04600厘

2個月 3.17933厘

3個月 3.31633厘

6個月 3.45100厘

12個月 3.63400厘



17/1/2019

隔夜 2.11433厘

1星期 2.57500厘

2星期 2.88867厘

1個月 3.02850厘

2個月 3.14500厘

3個月 3.30033厘

6個月 3.44700厘

12個月 3.63100厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7729，回落至6.7918，最新報6.7846；在岸人民幣(CNY)則由6.7715，回至6.7828，最新報6.7773。

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