人民幣Hibor：隔夜息回升至2.3厘　CNH低見6.79

2019年01月18日 11:29
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.37厘，1星期至2星期拆息為2.7至2.91厘，1至12個月拆息報3.04至3.63厘。

    18/1/2019
    隔夜 2.37717厘
    1星期 2.70331厘
    2星期 2.91133厘
    1個月 3.04600厘
    2個月 3.17933厘
    3個月 3.31633厘
    6個月 3.45100厘
    12個月 3.63400厘

    17/1/2019
    隔夜 2.11433厘
    1星期 2.57500厘
    2星期 2.88867厘
    1個月 3.02850厘
    2個月 3.14500厘
    3個月 3.30033厘
    6個月 3.44700厘
    12個月 3.63100厘

    人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7729，回落至6.7918，最新報6.7846；在岸人民幣(CNY)則由6.7715，回至6.7828，最新報6.7773。
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