新股專輯：貓眼娛樂入場費4121元

銷售文件顯示，騰訊控股(00700)有份投資的內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂(Entertainment Plus)(01896)於周五(18日)路演，下周一至周四(21至24日)起招股，預料本月31日掛牌。



文件顯示，貓眼計劃以招股價14.8至20.4港元發行約1.32億股，1成公開發售，集資最多27億元，每手200股入場費約4,121.11元。該公司將引入兩名基礎投資者IMAX Hong Kong及微光創投，合共認購1,800萬美元等值股份，設半年禁售期。



值得留意，微光創投是由騰訊前高級副總裁吳宵光於2015年創立，主要從事產業互聯網、企業服務、金融、消費升級、電商等領域的A至B輪早中期投資。

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