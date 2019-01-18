【專家樓評】黃仲澧：善用地下空間　有利城市發展

在土地供應公眾諮詢期間，我們曾向土地供應專責小組提交建議，譬如提出嘗試以垂直的三維方式善用城市發展空間。



善用三維方式發展可以提升土地的使用率。舉例說，假如對地下空間加以利用，由此騰出的地方是否能為市民提供更充足的設施，甚至繼而提升他們的生活質素？尤其在發展密度如此之高的香港，發展應該更多嘗試以三維方式進行。



放眼本港，地下空間的使用情況其實不少。問題在於這些空間是否連貫，加強這些空間的連貫性將能提高土地使用效率。



又例如觀塘明渠一直以排水渠性質設置多年。假如在明渠上方架設平台作休憩用地，在城市規劃的角度看，一個城市的品牌及營造，是可以透過市內休憩空間的改進及繼而城市面貌的改善而有所提升。其他例子又如擬議的維園地下空間，及觀塘繞道行人天橋底的休憩空間等。



由上述例子可以推想，若三維方式發展得宜，將可創造更多空間作休憩、住宅、商業及其他發展用途。當一個地區的品質由此得到進一步提高，土地的價值同時亦會隨之提升。



普縉規劃及發展高級合伙人黃仲澧



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