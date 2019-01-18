【午市重點睇】圓匯回至109.3　人民幣見6.79

●亞洲市美匯指數企96.0水平；圓匯回至109.3；歐元兌美元報1.139；英鎊報1.297。港匯報7.844。離岸人民幣跌至6.79。金價報1,292美元，布油報61.72美元，紐油報52.65美元。道期漲不足百點。



●恒生指數半日升257點或0.96%，報27,013點，騰訊、友邦撐市。http://bit.ly/2DgST19

-「洗倉股」大反彈，佳源一度飆94%！http://bit.ly/2AQXIwe

-中新控股被狙擊，股價最多瀉40%。http://bit.ly/2RCiABW

-新股貓眼娛樂入場費4121元。http://bit.ly/2TYUPAR

-小米斥近6千萬回購614萬股B股。http://bit.ly/2ROTAa3

-擬發10億美元優先票據，碧桂園升3%。http://bit.ly/2HfxdGA

-中國環保科技疑被挪用資金。http://bit.ly/2HsqHw6



●【即市分析】

-中資航空股可重新起飛？http://bit.ly/2DhFk1w

-兩大藍籌醫藥股有勢突破。http://bit.ly/2CpK1Vc

-工商銀行醞釀突破。http://bit.ly/2Fvc9tW



●A股快報：三大指數半日升不足1%，。http://bit.ly/2Crw1ua

-新基建概念橫空出世，風範今年累漲85%。http://bit.ly/2HgT7ZW

-鈀金續創新高，貴研鉑業漲4%。http://bit.ly/2HhHW3f



●亞洲股市：日股中段彈逾200點。http://bit.ly/2FxIfoX



●啟德地截標：至少錄得6份標書。http://bit.ly/2FyFh3t



●人民幣速遞：中間價跌73點，CNH回至6.78。http://bit.ly/2MgihHc

-人民幣Shibor︰隔夜息回至2.17厘。http://bit.ly/2FIW1UT



●華為創始人任正非接受媒體採訪時表示，2019年對於華為來說，是業務最困難的一年；2019年收入目標為​​1250億美元，增速將低於20%。



●日本12月核心CPI增長低於預期。http://bit.ly/2RE4Dni



●港元拆息︰隔夜息跌至0.28厘。http://bit.ly/2FHUYow



●人行逆回購200億元，本周淨投放1.16萬億創新高。http://bit.ly/2R0nio8



●中國2017年經濟增長向下調整至6.8%。http://bit.ly/2Crwuwq



●這個論壇很冷清，特朗普及文翠珊齊缺席下周達沃斯。http://bit.ly/2ATT1Sz



●法興發盈警，傳擬關閉自營交易部門及大削獎金。http://bit.ly/2HlCVXw



●歐盟已將延長第50條提到「官方層面」，鎊匯升穿1.3關。http://bit.ly/2svVrlR



●奧本海默︰美國未來5年可能不會出現經濟衰退。http://bit.ly/2MhUhU2



●又出事！特斯拉召回內地逾萬部Model S。http://bit.ly/2TVgWIr



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