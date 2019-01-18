【高盛推介】捕捉恒指高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股連升3日。有報道指美國財長姆紐欽在一系列戰略會議上，提出取消全部或部分對中國進口商品加徵關稅的建議，但美國貿易代表萊蒂澤反對此建議，及指建議未提交予總統特朗普。



恒指周四(17日)曾重上27,000點水平，惟收市跌147點。周五(18日)早段則反彈曾再重上27,000點。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見近日牛證出現日買日賣的情況，當中周四錄得約3,000萬元資金流出。而周四熊證則繼續錄得資金流入，有約4,150萬元。另一方面，認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約7,950萬元。



周五再有新一批最貼價牛證上市，收回價為26,667點，與現價有約400點差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的牛證(67238)，收回價26,667點，行使價26,567點，換股比率10,000，槓桿比率57.7倍，為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。



以及可留意收回價稍遠一點，在26,450至26,500點附近的牛證(64113)及牛證(64243)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證64113，收回價26,512點，行使價26,412點，換股比率10,000，槓桿比率44.4倍。牛證64243，收回價26,458點，行使價26,358點，換股比率10,000，槓桿比率41.7倍。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意熊證(58538)，收回價27,238點，行使價27,338點，換股比率10,000，槓桿比率100.4倍。



以及可留意收回價稍遠，在27,400至27,500點附近的熊證(66730)及熊證(65492)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證66730，收回價27,388點，行使價27,488點，換股比率10,000，槓桿比率63.0倍。熊證65492，收回價27,488點，行使價27,588點，換股比率10,000，槓桿比率51.1倍



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約6.4%，年期約兩個月的恒指沽證(13492)，行使價25,378點，2019年3月28日到期，實際槓桿17.2倍，為行使價25,000至27,000點間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



以及可留意價外幅度約1.6%的沽證(28251)，行使價26,668點，2019年2月27日到期，實際槓桿21倍，所提供的槓桿超過20倍，為短期兼貼價、類近條款的6隻產品中，槓桿最高的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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