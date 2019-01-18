穆迪：亞洲高息債呈債息上升、年期縮短趨勢

評級機構穆迪副總裁Annalisa DiChiara表示，受流動性收緊影響，預期亞洲高息債孳息率今年上升。



她指出，去年亞洲高息債市，除內地房地產企業以外，其餘大部分債券發行均處於停頓的狀態；隨着信貸環境轉差，已呈現債息上升，年期縮短趨勢。



不過，穆迪認為，今年到期的高息債，再融資風險仍然可控，若期間沒有外部因素衝擊，市場有能力吸收到期債券的再融資需求。



穆迪旗下包括亞洲流動性壓力指標(ALSI)等信貸質素指標在去年第4季均全面轉弱，其中亞洲流動性壓力指標更創下38.6%歷史新高，反映企業面對資金問題惡化。評級為「B3」或以下的企業比例，由去年第3季13.6%，升至第4季的15.7%。



截至去年底，穆迪的亞洲高息債券組合覆蓋166間有信貸評級的公司，涉及債券規模達89.6億美元(約698億港元)。





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