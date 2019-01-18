樓價UPDATES：豪宅業主止賺離場

跑馬地帝后臺逾千方呎四房戶易手，原業主持貨8年，轉手帳面獲利900萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地帝后臺低層A室，實用面積1,003方呎，四房間隔，原叫價2,200萬元連車位放售，至近日成功獲買家零議價承接，實用呎價21,934元。



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新界區

●沙田第一城19座中層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，實用呎價16,514元。



●馬鞍山翠擁華庭10座低層A室，實用面積696方呎，三房間隔，原開價800萬元，議價後減價約32萬元，以768萬元易手，實用呎價11,034元。



●粉嶺花都廣場4座中層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價12,591元。



●馬鞍山聽濤雅苑8座高層A室，實用面積660方呎，三房間隔，享海景。原叫價980萬元，後累減142萬元或約14%，最後以838萬元成交，實用呎價12,697元。



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