【即市分析】買REITs博財息兼收

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局政策立場轉鴿，市場預期加息周期或已接近尾聲，吸引資金流入高息股。除咗「兩電一煤」等公用股之外，房託基金(REITs)近期亦跑贏大市。



置富產業信託(00778)去年11月跌至8.58元觸底反彈，至今已累升逾一成，現報9.61元；領展房產基金(00823)已再逼近52周高位阻力；越秀房產信託(00405)亦持續由低位回升。



雖然本地樓價似有見頂迹象，但地產市道仍然暢旺，住宅以外，商廈、商場等的租金上升，為收租股及REITs提供可觀收入。另外，REITs業務以香港為主要市場，受整體環球宏觀經濟影響有限，企業盈利穩定，為波動市況中的不二之選。



置富、領展及越秀房託現時股息率介乎3至6%，近期基金價格亦持續回升，值得順勢跟進作中長線持有，博財息兼收。

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