【高盛推介】資金關注騰訊認沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(17日)突破4個多月高位，惟午後升幅明顯收窄，收市升不足0.1%。周五(18日)早段繼續升市，高見337.8港元，升逾1%，為連續第4日升市。



內地去年恢復網遊審批，有券商看好騰訊旗下網遊今年前景，料今年其收入按年增長27%，並維持「增持」投資評級，目標價375元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金關注認沽證，當中周四錄得約1,610萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪，而綜合過去5個交易日計，則共錄得約3,820萬元資金流入。另一方面，本周牛證出現日買日賣的情況，當中周三(16日)錄得約280萬元資金流入，而周四則錄得約1,770萬元資金流出。進而觀察港股通(滬)資金流向，可見近日北水追捧騰訊，當中周四錄得高達5.13億元資金淨買入股份。



投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約兩個月的騰訊沽證(29084)，行使價299.8元，2019年3月22日到期，實際槓桿12.0倍，為行使價295至335元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



以及可留意價外幅度約13%，年期約兩個月的沽證(16810)，行使價289.69元，2019年3月22日到期，實際槓桿12.2倍，為近日活躍條款產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看好，現階段可留意牛證(65631)，收回價325.18元，行使價323.18元，換股比率100，槓桿比率25.4倍，收回價與現價有約9.5元差距，為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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