【M18推薦】同程藝龍具上升空間

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地民航局料春運民航旅客運量創新高，除咗三大中資航空股外，主要透過線上平台提供旅遊相關服務的同程藝龍(00780)亦受追捧，即市曾升8.5%高見12.94元，現仍升4%報12.4元。



集團為內地第三大網上旅行社，招銀國際最新報告指，同程藝龍2017年市佔率達一成，預期2018至2020年收入及淨利潤複合增長達30%和37%。中短期催化劑則包括春節期間月活增長可期；潛在超預期業績；及後期港股通指數的納入，故首予其「買入」評級，目標價18.59元，意味着現價仍有近五成上升空間。



該股去年11月以9.8元掛牌上市，其後主要在8.8至13.4元之間上落，近日橫行整固後有勢再上，短線可小注跟進，目標價先睇14元，11元支持不宜有失。

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