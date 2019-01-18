星展：料今年香港經濟增長2.5%　樓市或最多跌15%

星展香港經濟師謝家曦稱，貿易戰影響香港出口業及市場信心，拖累股市及金融服務需求，香港樓市全年或會跌10至15%。



他指出，港股下跌會產生財富效應，令消費及投資意欲下降，儘管中美貿易戰似露曙光，但環球經濟下行格局未變，香港今年經濟增長料為2.5%，2020年底進一步降至2%，香港樓市將受拖累。



不過，基於美國今年加息次數或減至最少1次，他估計，香港銀行年內最多上調最優惠利率(P)一次，上調幅度按香港資金充裕度決定，因為不會輕易出現「負資產」危機。



至於內地經濟，該行高級經濟師周洪禮認為，中國今年經濟增長應放緩至6.4%，人民幣貶值壓力持續，短期因中美兩國談判有轉機而反彈，中長期會於6.8至6.9兌每美元水平波動。



他認為，內地經濟將由「去槓桿」改為「寛鬆政策」，因此年內仍有降準及減稅空間，並會推動基建投資及確保資金流入實體經濟。若一系列政策不果，相信人民銀行「減息」會是最後手段。



謝家曦相信，未來環球經濟走勢主要受政治因素主導，包括中美摩擦、英國脫歐進程等，上述不明朗因素將持續削弱金融市場投資氣氛，令投資者難作長線部署。

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