【10年前後】五大藍籌股：2009 Vs 2019

呢期潮流興玩「10 years challenge」(10年挑戰)，即對比事物近10年前後的變化。近10年港股經歷金融海嘯後的貨幣政策量寬時期，大量低息資金在股市炒作，造就去年初港股升至歷史新高33,484點。惟隨着2015年底以來美國聯儲局啟動利率正常化，貨幣收縮的效用逐步展現，對股市起了重大變化。今日(周五)就同大家睇下五大藍籌股10年變化﹗



●10年1股王

騰訊控股(00700)於這10年間可謂飛王騰達，成為港股中的新股王，亦是港股新經濟板塊的第1股！其股價曾於2014年曾進行1拆5，這10年間股價累計升幅最多達46倍，雖然現價較高位476.6元回落，但仍較2009年價格高出32倍。持貨10年的長情客應該唔多，但呢一刻應該仲係好滿意投資回報！



●大笨象染紅

散戶愛股--大笨象滙豐控股(00005)2008年受金融海嘯打擊，2009年3月一度跌至33元，同月該股宣布了12供5的「世紀大供股」。回望過去10年間，該股股價主要於42元至92元區間上落，反反覆覆未見突出，昔日的股王光芒漸失！而在主要股東之列中，中國平安(02318)已成為滙控的第一大主要股東，即大笨象也染紅了！



●大地主跑輸樓價

過去10年香港樓價累積可觀升幅，惟觀乎大地主新鴻基地產(00016)，股價主要在80至140元水平上落，約由大大小小6個波浪組成，至今橫行走勢尚未見突破。即使計及股息收益，表現算是跑輸了樓價，即係呢10年買樓好過買地主股！



●1年失地10年追回

內銀股工商銀行(01398)股價在2008年金融海嘯前高位7元樓上跌至同年低位2.6元水平，之後整整用了約10年時間，在去年初見高位7.64元，終於追回2008年那一年的失地，若計及每年穩定派息，長坐的小股東回報都唔差。



●公用股吐氣揚眉

在超低息環境之下，這10年間造就公用股的大升浪，其中香港中華煤氣(00003)的表現突出，成為收息一族的至愛個股！股價方面，這10年間其股價累升逾兩倍，尚未計每年派息及送紅股。由於美國聯儲局今年的加息步速不明朗，資金仍停留在收息避險之選，至少在今年首季，煤氣股價有望繼續維持強勢。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

