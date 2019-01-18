樓價UPDATES：業主減價賣樓　買家等執平貨

二手交投呈膠著狀態，業主減價求售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河逸濤灣3座高層E室，實用面積762方呎，三房套間隔連儲物房，去年11月放盤，叫價1,980萬元，最終減至1,828萬元易手，實用呎價23,990元。



●小西灣藍灣半島9座中層G室，屬三房一套加多用途房設計，享全海景，放盤兩日，獲租客以2.8萬元承租，實用面積653方呎計，呎租約43元。



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九龍區



●將軍澳新寶城2座高層E室，實用面積434方呎，兩房間隔，望市景，獲買家以675萬元買入，實用呎價約15,500元。



●將軍澳領都3座高層右翼B室，實用面積約686方呎，三房一套間隔，區內換樓客睇樓一次，即場還價，由叫價820萬，減至780萬元承接，減幅約5%，實用呎價約11,370元。



●紅磡黃埔花園本月暫錄4宗買賣，剛錄得屋苑12期9座中層A室，實用面積607方呎，三房間隔，以910萬元成交，實用呎價僅14,992元。



●牛頭角淘大花園K座中層1室，實用面積約391方呎，兩房間隔，開價620萬元，放盤3天獲買家即睇即還價，最後減至593.8萬元成交，減幅約4%，實用呎價約15,187元。



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新界區



●大圍盛薈盛薈2座中層南翼D室，實用面積680方呎，三房連套房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租33.8元。



●馬鞍山薈朗1座低層B2室，開放式間隔，以1.05萬元租出，實用面積221方呎計，實用呎租47.5元。



●天水圍栢慧豪園2座高層D室，實用面積498方呎，兩房間隔，叫價588萬元，經買家議價後，最終減價35萬元，放盤短短3天，速以553萬元沽出，實用呎價11,104元。



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