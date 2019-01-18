三星可摺疊屏手機Galaxy F通過認證　搶攻中國下月底首發！

內媒報道，三星備受期待的可摺疊屏手機Galaxy F很可能會在2月20日與Galaxy S10一同亮相，現在該機已獲得中國無線電管理認證。工信部網站上亦發現一款疑似該款手機。



三星可摺疊屏手機型號為SM-F9000，此次認證沒有透露設備的過多信息。據了解，手機背面採用索尼的IMX374傳感器，配備三相機鏡頭，預計搭載驍龍855 SoC，配備512 GB內部存儲。並且擁有兩塊電池，總容量在5,000到6,000mAh之間。



眾所周知，三星手機在中國的市佔率已經不足1%，但三星電子曾經說過不會放棄中國市場。而摺疊屏手機作為全面屏手機的進一步形態，至少在影響力上會給三星手機帶來較大的力量。



是次，三星將會在韓或及中國率先開售這部可摺疊屏手機，並且在中國市場會採用限量，全球備貨量僅為100萬部，售價將會是1,500美元起跳，折合人民幣超過萬元。二月剛好是中國農曆新年，大抵內地消費者收到不少利是錢，三星新手機開售再適合不過吧!



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