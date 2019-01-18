二手樓價指數難企穩　按周再跌1%

二手樓價指數尋底，中原城市領先指數CCL報170.19點，按周跌1.01%，是反映聖誕長假期當周市況。踏入2019年，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，反映有市民搶先入市。展望新春後樓價尋底成功，第二季樓價可企穩。上半年CCL目標為160點，由去年8月高位188點起計調整約一成半。



而今周港九市區樓價跌幅收窄，港島CCL_Mass今周跌0.12%，上周跌3.36%。九龍CCL_Mass今周跌1.23%，上周跌2.30%。新界樓價走勢同樣反覆，新界東指數轉升為跌，今周跌2.20%，上周升1.54%。新界西指數亦跌幅擴大，今周跌1.70%，上周跌0.95%。四區樓價指數走勢反覆，跌幅一周大，一周小，有機會是樓價尋底的先兆。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/