歐洲銀行股領漲　德股重上11000關

歐洲股市早段續升，英國富時100指數升0.84%，報6,892點；德國DAX指數重上11,000關最新升0.94%，報11,021點；法國CAC指數升0.99%，報4,841點。



傳英國銀行業擬把大量資產遷至歐盟地區，歐洲銀行股領漲，德意志銀行升2.35%；德國商業銀行升3.14%；法國巴黎銀行2.16%；法國興業銀行升0.91%。



個股方面，多家手機生產商陸續發布5G及摺疊屏手機，英國手機零售商Dixons Carphone股價升2.79%。



歐洲最大廉航公司瑞安航空發盈警，其股價跌3.02%。





【16:03】歐股高開，英國富時100指高開0.6%，報6,878點；德國DAX指高開0.6%，報10,987點；法國CAC指數高開0.72%，報4,829點。



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