【fb直播】恒指突破二萬七後會點？交畀羅尚沛講！

中方確認副總理劉鶴月底將訪美磋商經貿；另邊廂美方否認考慮放寬或取消對中國關稅，不過恒指懶理，周五(18日)突破並企穩二萬七，再上嘅空間有幾多？



兩大藍籌醫藥股表現標青，中國生物製藥(01177)抗腫瘤藥獲批，股價愈升愈有重返一個月高位；中金指製藥行業最嚴厲政策已過，藥股真係見底？



工信部話未來主要工作，係要開展彩電「汰舊換優」促進超高清電視消費，家電股爆炒！買家電，不如買家電股仲好啦？



佳源國際(02768)澄清，公司已償還一批面值3.5億美元優先票據，股價谷底反彈！不過內房問題多多，細價內房不宜沾手？



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