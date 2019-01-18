【市後重點睇】圓匯跌至109.5　油價漲1%

美匯指數繼續徘徊於96.0；圓匯跌至109.5；港匯企7.84。人民幣企6.77；金價回落至1,290美元。布油及紐油齊漲逾1%，分別企61.7及52.6美元。道指期貨升70點。



●市後重點︰

21:30：加拿大12月消費價格指數

17:00：歐洲央行管委、意大利央行行長Ignazio Visco講話

22:05：美國紐約聯儲行長講話；凌晨，美國費城聯儲行長講話

22:15：美國12月工業產值





●恒生指數企穩二萬七關收市，升335點或1.25%至27,090點；3周累漲逾1500點。http://bit.ly/2DgST19

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●A股快報：滬綜指收升1.4%，醫藥股升勢凌厲。http://bit.ly/2Crw1ua



●【股匯攻略】道期上升空間不足，未宜追買。http://bit.ly/2FAqlSm



●歐股3大指數高開。http://bit.ly/2FFNbHG



●亞洲股市：日股收漲263點，全周升1.5%。http://bit.ly/2FxIfoX



●【大行報告】花旗降六福目標價。http://bit.ly/2QRJHDX



●星展料今年香港經濟增長2.5%，樓市或最多跌15%。http://bit.ly/2MjG2Ol



●【10年前後】五大藍籌股：2009 Vs 2019。http://bit.ly/2szLqUG



●中德同意降低市場准入壁壘，德財長︰互惠互利是關鍵。http://bit.ly/2szLROG



●任正非︰5G發展需要漫長時間，人工智能可能是泡沫。http://bit.ly/2MjHZdC



●二手樓價指數難企穩，按周再跌1%。http://bit.ly/2FIcAk3

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