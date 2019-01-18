港股連升3星期後...下周一開市將敵不過這數據？

港股連升3周後，下周將迎來重大經濟數據，或主宰着港股升浪是否完結。



外國傳媒報道，中國將於1月21日(周一)早上10時公布去年第4季經濟增長數據，以過去公布的經濟數據可見，整體增速或低於去年第3季的6.5%。



根據《彭博》經濟研究追蹤指標，去年10月和11月中國經濟增長平均值為6.4%，由於12月經濟指標預示減速，例如官方製造業採購經理指數(PMI)自2016年3月以來首次跌破50，進入萎縮區域；出口以美元計按年大跌4.4%等，反映第4季經濟增長難有6.5%，一旦低於6.4%，或惹來市場恐慌。

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