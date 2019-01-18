陞域集團鄧耀昇自爆家族擁500億元資產

陞域集團主席鄧耀昇稱，其家族現時管理各類資產多達約600億元，包括零售物業、酒店業務，以及多達150萬方呎的工廈等，其家族則佔當中的約500億元，屬歷來的高峰水平。



至於今年投資部署，他表示將會透過集團或基金形式入市，但不會定下投資金額，另外亦將會沽出約50億元的工商物業。



他指出，現時集團酒店業務擁有約3,500間客房，將會是未來重點發展業務，或會再作相關資產併購，期望直至2021年，房間數目升至5,000間。他又透露，屆時將會把營運品牌上市，涉及餐飲及酒店等業務。



該集團悅品酒店·荃灣今日正式開幕，提供583間客房。酒店亦已開放予傳媒參觀。



至於集團旗下屯門悅品渡假酒店料於3月開幕，至荃灣汀蘭居料於5月重開。

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