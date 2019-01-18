【今日破位表】中華煤氣更上一層樓

內地近日持續放水，加之1月尾國務院副總理將赴美再續貿易談判，於市場美好憧憬下，刺激恒指今日(周五)裂口高開237點，並重上二萬七關。全日大部分時間於27,000至27,100點區間窄幅上落，終收報27,090點，升335點，成交額920億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有9隻，股價創52周新低的股份有74隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



自月初起，恒指已由低位持續拉升逾2,000點，可謂強勢畢現。而與此同時，一眾公用避險股今日雖普遍現回吐，惟上行勢頭同樣未改，或暗示部份資金取態仍趨向保守。香港中華煤氣(00003)日內再創下16.8元的52周新高，惟收市表現持平，報16.7元。



破底股方面，繼昨日多隻股份大幅插水後，今日再有兩隻創業板股仔錄顯著跌幅，CLASSIFIED GP(08232)收市報0.74元，跌逾56%，並創下0.51元52周低。另中新控股(08207)本月雖持續進行回購，惟今日股價卻大跌逾3成，創下0.06元的52周新低。

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