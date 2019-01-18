屯門菁雋農曆年後重推　陞域鄧耀昇：未定減價與否

陞域集團主席鄧耀昇稱，集團與佳源國際控股(02768)合作的屯門菁雋將會於農曆新年後重新推出，屆時或推出全新優惠措施，至於會否減價則要與合作夥伴商討，暫未有定案。



而同樣為合作發展的活化寫字樓滙賢一號．雋峰，已累售逾70個單位，套現逾4億元，亦會在新年後重新部署推出。葵涌成功中心將活化為商廈項目，將於今年年中推出拆售。



問及合作夥伴佳源國際控股周四股價大跌，鄧氏表示，暫時未有相關資訊，認為集團不會太受影響，現時只會集中在旗下營運項目上。他又認為股價波動只是短暫，又稱佳源國際於內地的規模較香港大幾倍。

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