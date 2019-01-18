港交所落實年中修改上市覆核機制

香港交易所(00388)公布，就建議修改上市委員會決定的覆核架構諮詢文件刊發總結，決定採納諮詢文件所載的建議，《上市規則》修訂將於今年中左右生效。



《上市規則》修訂後，上市委員會的重大決定只有一次覆核，代替現行兩層覆核架構，而上市上訴委員會將予取消，並新設一個由至少20名外間市場參與者組成，沒有現任上市委員會成員、證監會或港交所代表參與的獨立覆核委員會(上市覆核委員會)，取代現時的上市(覆核)委員會及上市(紀律覆核)委員會。



同時，將定期刊發新上市覆核委員會就非紀律事宜作出的決策。證監會亦可要求覆核任何事宜，包括由新的上市覆核委員會覆核上市委員會的決定。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/