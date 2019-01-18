一周專家樓評︰新盤例必低開？私樓長遠唔識跌？

香港寸金尺土，房屋短缺一直是最棘手的問題，屋宇署數字顯示，去年11月私宅動工量更是近兩年半最少，是否反映土地不足問題死症纏身，無藥可救？未來私宅供應減少，長遠對樓價有甚麼影響？如何善用珍貴的土地資源以解決住屋問題？近期新盤掀起低價推售潮，會否成為新趨勢？今年商舖市場投資潛力如何？



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【黃仲澧】：善用地下空間 有利城市發展

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在土地供應公眾諮詢期間，我們曾向土地供應專責小組提交建議，譬如提出嘗試以垂直的三維方式善用城市發展空間。



善用三維方式發展可以提升土地的使用率。舉例說，假如對地下空間加以利用，由此騰出的地方是否能為市民提供更充足的設施，甚至繼而提升他們的生活質素？尤其在發展密度如此之高的香港，發展應該更多嘗試以三維方式進行。



放眼本港，地下空間的使用情況其實不少。問題在於這些空間是否連貫，加強這些空間的連貫性將能提高土地使用效率。



又例如觀塘明渠一直以排水渠性質設置多年。假如在明渠上方架設平台作休憩用地，在城市規劃的角度看，一個城市的品牌及營造，是可以透過市內休憩空間的改進及繼而城市面貌的改善而有所提升。其他例子又如擬議的維園地下空間，及觀塘繞道行人天橋底的休憩空間等。



由上述例子可以推想，若三維方式發展得宜，將可創造更多空間作休憩、住宅、商業及其他發展用途。當一個地區的品質由此得到進一步提高，土地的價值同時亦會隨之提升。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



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【陳永傑】：私樓供應減 樓價長遠難跌

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政府落實公私營房屋新供應比例，由「六四比」調整至「七三比」，公營房屋比重由6成提高至7成。私人住宅供應變得買少見少，未來10年平均每年減至約13.5萬個單位，更加供不應求，預計樓市易升難跌。



運輸及房屋局公布長遠房屋策略周年報告，2019/20至2028/29年度未來10年的公私營房屋總供應量是45萬個，公營及私營房屋供應目標分別是31.5萬個單位及13.5萬個單位。局長陳帆承認，未來10年的後段私樓供應將會較少，由現時每年目標供應1.8萬個，下降至1.35萬個，減幅達25%。



當局預料未來3至4年一手私樓供應量是9.3萬個，假設以4年計平均每年2.325萬個，3年計則為3.1萬個。



簡單地，每年3.1萬個為例，算不算多？不算！因為在80及90年代香港每年私樓落成量動輒超過兩、三萬伙，有些年份更多達3.6萬伙，市場都消化得到。因此一年3.1萬個私樓供應，香港絕對「食得起」。況且80及90年代香港無論在人口、經濟規模都遠遠不及今天。



未來10年後段減至1.35萬個就更加供不應求，雖然日後會有東大嶼計劃，但會是2032年即是13年後的事，先解決這10年的居住問題為首要目標，因為期內租金樓價不會和你「講心」，市民過了這一關再說。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【黃漢成】：今年商舖市場具投資價值

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受中美貿戰不明朗因素影響，加上本港經濟增長放慢，不少業主及投資者抱持觀望態度；但其實在此市道淡靜之際，卻是為未來部署的大好良機。



以本公司為例，近日在銅鑼灣核心區開設新旗艦店，進一步拓展舖位代理業務，或許有人會奇怪為何在逆市中擴充，其實「旱則資舟」是自古以來的傳統智慧。



人才是最寶貴的資產，無論市況如何，公司都需要廣招各路人才加盟，市道淡靜之時，招聘精英相對較為容易，所以此時增聘人手，亦屬合適時機；至於選擇拓展舖位代理業務，只因商舖租金經過這幾年來的調整，相信最壞的日子已經過去，加上各項利好因素，商舖前景應可看高一線。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【陳坤興】：新盤低價開售成新趨勢

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踏入2019年，新盤市場漸見熱鬧，多個新盤排隊登場，發展商定價亦明顯較以往克制。根據Q房網一手新盤樓價指數，去年第四季全港整體售出3,260伙新盤單位，平均成交呎價低見18,385港元，較去年第三季平均呎價20,572元，按季回落10.6%；亦是自2017年第三季開始，整體成交呎價再度回落至2萬元以下的水平。



況且，近期推售的新盤均集中於新界區，個別平均呎價更低見1萬元以下，相信1月整體新盤平均呎價勢必持續回落，反映發展商定價克制。



隨着外圍市況的不明朗，樓市整固期仍未結束，相信買家入市心態仍然傾向審慎，同期政府資助房屋的供應增加，相信在未來一段時間，發展商仍會以低價推盤作招徠。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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