【地產專題】市區鐵路盤鬥平　邊度跌得最急？

近期新盤掀搶客戰，令二手樓市「捱打」，連港鐵沿線的市區屋苑亦受波及，樓價跌勢擴大。《東網》追蹤現時15個熱門鐵路盤的入場叫價，全部較去年中高位回落，當中跌幅達雙位數的屋苑有7個，比去年10月加息後僅1個，明顯急增六倍；個別屋苑半年多跌價近兩成。



【九龍區】得寶嗌430萬 高位挫18%

傳統上鐵路盤抗跌力較強，但面對目前疲弱的二手樓市，業主要甩貨難免要愈劈愈狠。上述鐵路盤之中，以九龍區的屋苑叫價回落幅度較顯著。其中，鄰近港鐵九龍灣站的「上車樂園」得寶花園最傷，港置譚征指，現時最平放盤叫價回落至430萬元，較去年高位跌價逾18%。



他續說，得寶花園主攻迷你單位，因銀碼細可獲銀行批出高成數按揭，故獲上車客追捧，令去年呎價愈升愈離地，全年升幅約三成。惟近期市況逆轉，銀行估價回落，跌幅難免比其他鐵路盤急。



中原李浩洋指，同屬港鐵觀塘線的鑽石山站星河明居，三房單位叫價向來硬淨，儘管去年9月底香港跟隨美國加息，令二手樓受壓，業主亦不為所動，入場叫價仍企硬於950萬元高位。惟現時最平放盤叫價已回落至860萬元，跌幅達9.5%。



另外，鄰近東九龍的將軍澳線寶琳站上車指標屋苑新都城，港置劉浩勤稱，目前屋苑入場叫價跌至六球，重返高成數按保門檻之內，較去年高位回落逾11%，價位回到2017年。



以區域作出分析，西九龍有較多跌幅達雙位數的鐵路盤。港置胡耀才指，奧運站一帶的上車屋苑港灣豪庭，去年高位時最平放盤叫價710萬元，但現時重現六球入場盤，回到獲批八成按保範圍。利嘉閣徐錦榮指，屋苑4座低層戶，實用面積約338方呎，新近失守六球關口，減至596萬元易手，實用呎價約17,633元。



此外，荔枝角站的長沙灣「四小龍」屋苑去年旺市時兩房戶動輒850萬元，港置曾家輝指，現時泓景臺入門價降至748萬元。同區鄰近長沙灣站的上車屋苑美居中心，目前入場盤450萬有交易，較逾半年前高位跌價一成。



至於一站之隔的美孚站藍籌屋苑美孚新邨，中原馮建平指，現時入場盤叫價亦重返600萬元，較去年高位跌價12%。事實上，據悉，1期百老滙街原則兩房戶，本月以596萬元售出，回到去年四月價。



【港島區】太古城入場呎價萬六有找

相比起九龍區，港島區因新盤供應少，區內二手樓價的衝擊相對較細，但港鐵沿線的港島指標屋苑亦受淡市拖累，入場叫價輪流回落。



其中以港島東龍頭屋苑太古城跌幅最大，美聯吳肇基表示，屋苑的入場盤首選第一期，由於樓齡較舊，又遠離人流最旺的商場，但去年中旺市時最平叫價亦搶高至900萬元。隨着市況回軟，去年10月加息後仍叫850萬元，相比起目前最平放盤叫價770萬元，高位冧價逾一成四，實用呎價1.6萬元有找。



踏入新一年不久，太古城連錄減價成交。他續說，該期鄱陽閣高層戶，實用面積583方呎，兩個月累劈價120萬元，至920萬元才獲買家承接，實用呎價15,780元，創近半年最低呎價，亦較去年中高位急跌近三成。



港島東區另一藍籌鐵路盤杏花邨，因旺市時樓價升勢慢熱，去年10月時入場叫價只從高位微跌百分之四點五，當時入場盤叫價動輒八球。不過，利嘉閣梁國恩指，目前最平放盤叫價降至760萬元，高位跌幅擴大至百分之九，實用呎價16,136元。



他續說，去年12月杏花邨連錄低價成交，呎價同樣失守一萬六千元關口，當中最平為十七座中高層兩房戶，累劈近百萬元以721萬元易手，近半年間跌價一成六，重返2017年中時價位。另一宗劈價成交為四座中低層戶，做價738萬元，實用呎價低見15,669元。



至於港鐵堅尼地城站上車指標嘉輝花園，因為好收租而備受投資客追捧，向來「唔憂賣」。去年10月屋苑更未有受到美國加息效應影響，當時最平放盤叫價依然企硬530萬元，相比去年中樓市最旺時還要貴。不過，世紀21首選溫略丹指出，目前該屋苑升勢已經扭轉，最平放盤叫價510萬元，實用面積220方呎，呎價逾2.3萬元，較去年高位跌近百分之四。



另外，美聯周永業稱，港鐵筲箕灣站峻峰花園新近錄低價成交，E座低層兩房戶，劈至666萬元易手，較去年高位做價八球，跌價逾一成六。不過，他續指，該平價盤被市場消化後，同屋苑其他放盤業主未見軟化，如最平放盤叫價仍企硬775萬元，僅較高位低10萬元，近期業主見二手市況不濟，更暫時封盤，令兩房缺盤。



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交通優勢帶挈 兩房售價曾破千萬

去年樓市暢旺，市區鐵路盤坐擁交通優勢，樓價自然水漲船高，究竟當時一個兩房單位可以貴得幾離地？



鄰近港鐵紅磡站的都會軒，1座一個中層兩房戶，實用面積488方呎，去年8月初以1,055萬元易手，實呎21,619元，做價及呎價皆打破當時屋苑同類單位紀錄。



離港鐵黃大仙站不遠的新進屋苑現崇山，去年7月細兩房戶做價突破千萬元，單位為5B座高層戶，實用面積523方呎，成交價1,080萬元，呎價20,650元，創屋苑同類單位新高。

昔日是上車熱點的長沙灣四小龍屋苑，去年中曾錄得天價成交，單位為昇悅居3座高層兩房則王戶，實用面積522方呎，獲同區換樓客以970萬元承接，實用呎價18,582元，屬當時四小龍屋苑同類標準戶破頂價。



另外，老牌鐵路屋苑九龍灣站德福花園，去年5月受啟德地王效應帶動，S座一個低層單位，以933萬元破頂價成交，高銀行估價逾一成，實用呎價約15,867元。



將軍澳區亦不乏高價成交，坐落港鐵調景嶺站旁的大型屋苑維景灣畔，2座高層海景單位，兩房間隔，實用面積504方呎，去年7月底以998萬元破頂，實用呎價近2萬元。

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