中銀香港︰去年每筆證券交易金額平均跌5%

中國銀行(香港)(02388)個人金融產品部助理總經理兼股票業務處主管梁美怡表示，去年市況波動影響，該行證券業務平均每筆交易金額較17年下跌5%，每月人均交易筆數及持有股票客戶數目則上升3至5%，而今年股市開局理想，該行推出證券買賣優惠催谷業務。



該行於去年11月中旬推出手機開立證券戶口，惟只限現有客戶申請。她表示，在所有電子渠道開戶中，經手機開戶的數目達一半，並指客人開立證券戶口的活躍程度與市況吻合，即股票市場趨升時，開戶數目尤會顯著增加。



為力谷證券業務，該行本季推出證券戶口優惠，新客戶可享6個月無上限買入港股、中國A股及美股，並豁免經紀佣金。



梁美怡補充，投資者靈活變通，市況轉變時會偏好不同的投資板塊，去年底起，該行證券客戶普遍轉投防守性較高的銀行、公用等高收息股票，又透露去年月供股票計劃深受客人歡迎，新開計劃數目按年上升近四成，當中不乏中高端客層，每月平均供款達9000元。



港元匯價趨弱，中銀香港發展規劃部高級經濟研究員蔡永雄表示，根據聯繫匯率機制，港元匯價限於7.75至7.85水平徘徊，市場無需擔心港元會過於偏弱，近日一個月期的港美息差闊見逾1厘水平，認為港匯趨弱屬正常情況，農曆新年前觸及7.85機會則較微。

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