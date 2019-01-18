科技富豪保安費差天共地　庫克只係朱仔嘅零頭！

作為知名科技公司高管，每年花巨額費用保人身安全係無可厚非，好似蘋果公司(Apple Inc.)本月提交嘅股東委託書中，就話會為保護行政總裁庫克嘅人身安全花費31萬美元(約242萬港元)。



呢個數字多定少？外媒整理大部分科技企業億萬富豪嘅保安費後，發覺庫克係少得可憐！



根據提交監管機構嘅文件顯示，亞馬遜及甲骨文喺近幾年，分別斥資160萬美元來保護佢哋嘅行政總裁貝索斯和埃利森。Alphabet為保護行政總裁皮查伊及董事會前主席施密特，分別花費60萬美元及30萬美元。



Facebook行政總裁朱克伯格近年則成為保護費最高嘅高管。公司2017年就為保護佢花費730萬美元(約5,694萬港元)。去年夏天，公司告知投資者預計每年要花費1,000萬美元(約7,800萬港元)保安費。



喺2013年，朱仔嘅保安花費只用260萬美元(約2,028萬港元)，5年間大增2.8倍，唔通朱仔過去幾年受負面新聞困擾，人身安全問題也因而直線上升？之不過，對於佢嘅保安花費巨大，Facebook發言人就拒絕置評，只話全方位保障朱仔嘅花費係合適和有必要嘅。



芝加哥安全諮詢公司Hillard Heintze話，保護朱仔所花費嘅1,000萬美元，很有可能係美國億萬富豪保安費中最高嘅一筆。

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