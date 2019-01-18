【北水追蹤】買盤持續　騰訊4日淨流入10億元

市場憧憬月底中美貿易談判將有進展，港股今日(周五)反覆回升，恒指收市升335點報27,090點，主板成交920億元。港股通成交額約94億元，較上個交易日增加約14億元，佔主板成交額10.2%；南下資金淨流入13.01億元人民幣。



神州租車(00699)為全日淨流入最多之個股，其港股通錄得淨買入約3.5億元，惟股價仍跌3.5%報5.38元。騰訊控股(00700)反彈勢頭持續，今日再升1.7%報337元，其港股通再錄得約2.4億元的淨買入，「北水」連續4日追捧該股，累計淨流入近10億元。



醫藥股今日升勢明顯，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)港股通分別錄得約1.6億元及1.2億元的買盤支持。昨日暴挫的佳源國際(02768)強勢反彈，收市升74%報4.4元，「大媽」連續兩日入場掃貨，其港股通再有約1.4億元的淨買入。



至於新鴻基地產(00016)、香港交易所(00388)及新華保險(01336)亦分別錄得約7,142萬元、5,916萬元及5,401萬元的港股通淨買入。



另外，中國神華(01088)、中國財險(02328)及建設銀行(00939)則遭拋售，其港股通分別錄得淨賣出約1.4億元、1.1億元及7,269萬元，前者為全日淨賣出金額最多之個股。

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